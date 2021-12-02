Размер взноса на капремонт домов в Ростовской области предлагают увеличить в три раза

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 декабря. /ТАСС/. Фонд капитального ремонта Ростовской области планирует обратиться к региональному министерству жилищно-коммунального хозяйства с просьбой увеличить тариф на капитальный ремонт в регионе в три раза. Об этом сообщил журналистам в четверг директор "Фонда капитального ремонта Ростовской области" Владислав Крюков.

"Глобальный рост цен на стройматериалы существенно повлиял на работы в текущем году. Все сложности мировые, которые мы сейчас видим, они приводят к необходимости пересмотра размера платы за капитальный ремонт. Мы полагаем, что сейчас средний экономически обоснованный размер взноса составляет не менее 30 рублей за квадратный метр", - сказал Крюков.

В настоящее время размер взноса за капитальный ремонт для жителей Ростовской области составляет 9 рублей 92 копейки за квадратный метр. Плата была установлена еще в октябре 2018 года и с того времени не менялась.

По итогам 2021 года в Ростовской области капитальный ремонт будет проведен в 1,3 тыс. многоквартирных домов, в 2022 году запланирован ремонт 1,2 тыс. домов.