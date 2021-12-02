В Карачаево-Черкесии число безработных снизится в четыре раза в 2021 году

ЧЕРКЕССК, 2 декабря. /ТАСС/. Число зарегистрированных безработных в Карачаево-Черкесии по итогам 2021 года снизится в четыре раза по сравнению с показателями прошлого года и составит 5,5 тыс. Об этом сказала в четверг в ходе сессии парламента зампред контрольно-счетной палаты КЧР Наталья Дудник.

"По рынку труда наблюдается значительное снижение численности безработных, зарегистрированных в службе занятости. По оценочным данным Министерства экономического развития республики, в 2021 году их численность составит 5,5 тыс. человек и уменьшится по сравнению с 2020 годом в 4,4 раза", - рассказала Дудник.

По ее словам, в 2020 году число зарегистрированных безработных составляло 22,5 тыс. Уровень регистрируемой безработицы в 2021 году составит 2,5% от общей численности рабочей силы.

Ранее в пресс-службе главы и правительства региона сообщили, что в январе - сентябре 2021 года в республике почти в пять раз снизился коэффициент напряженности на рынке труда, который отражает соотношение количества безработных и свободных вакансий. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года он понизился с 9,6 до 1,9. Всего за девять месяцев в службу занятости республики обратились 11 307 человек. Порядка 40% из них нашли работу.