Байден внес на утверждение кандидатуру главы ФРС Пауэлла на второй срок

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден отправил на рассмотрение Сената Конгресса США кандидатуру действующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка, Джерома Пауэлла на второй срок на данном посту. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Белого дома.

"Отправленные в Сенат кандидатуры: <...> Джером Пауэлл <...> [на пост] председателя Федеральной резервной системы сроком на четыре года. (Назначение на новый срок)", - отмечается в документе.

На прошлой неделе Байден выдвинул Пауэлла кандидатом на второй срок. Министр финансов США Джанет Йеллен выступила в поддержку данного решения президента. Выдвинутую американским лидером кандидатуру должен одобрить Сенат.

Пауэлл занимает пост главы ФРС с февраля 2018 года. Его первый четырехлетний срок истекает в феврале 2022 года. Он был выдвинут кандидатом на указанный пост предыдущим президентом США Дональдом Трампом. Республиканец позже нередко подвергал Пауэлла жесткой критике.

ФРС выполняет в США роль центробанка, проводя монетарную политику страны путем оказания влияния на условия денежного обращения и определения ставки банковского кредита. ФРС объединяет 12 федеральных резервных банков, расположенных в крупнейших городах США. Совет управляющих ФРС состоит из семи человек и является руководящим органом этого ведомства. Рядовые члены назначаются на 14-летний срок, глава ФРС - на четыре года.