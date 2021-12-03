Китайский сервис такси DiDi проведет процедуру делистинга на бирже Нью-Йорка

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 3 декабря. /ТАСС/. Сервис для заказа такси международной китайской компании DiDi Chuxing проведет процедуру делистинга на Нью-Йоркской фондовой бирже и взамен разместит свои акции на бирже Гонконга. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в пятницу на ее странице в соцсети Weibo.

"После тщательного изучения компания немедленно начнет работу по делистингу на Нью-Йоркской фондовой бирже и подготовку к листингу в Гонконге", - говорится в кратком заявлении.

30 июня Didi начала торговать акциями на бирже Нью-Йорка. В ходе первичного публичного размещения ценных бумаг (IPO) компания привлекла $4,4 млрд. 2 июля надзорные органы Китая начали проверку в отношении DiDi из-за вопросов кибербезопасности. 4 июля управление по кибербезопасности КНР распорядилось удалить онлайн-сервис заказа такси DiDi из магазинов приложений в связи с незаконным сбором конфиденциальной информации пользователей.

DiDi Chuxing - крупнейший сервис автомобильных перевозок в Китае, основанный в 2012 году, выкупивший местное отделение американской Uber и практически полностью контролирующий этот рынок на территории КНР. Помимо онлайн-заказа такси, DiDi предоставляет услуги по аренде автомобилей и велосипедов, карпулинга (совместного использования частного автомобиля), доставки еды. Клиентами компании являются 550 млн пользователей по всему миру.