Потенциальные резиденты турзоны на Байкале готовы реализовать проекты на 1,6 млрд рублей

ИРКУТСК, 3 декабря. /ТАСС/. Потенциальные инвесторы готовы вложить 1,6 млрд рублей в создание туристической инфраструктуры в особой экономической зоне (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа "Ворота Байкала", в которой за 13 лет ее существования зарегистрировались только восемь резидентов. В настоящее время 12 компаний проявляют интерес к работе в турзоне, у восьми из них есть концепции и бизнес-планы, сообщили в пятницу ТАСС в министерстве экономического развития Иркутской области.

"В 2021 году восемь компаний работали над формированием концепции, бизнес-планов инвестиционных проектов по созданию гостиничных и санаторно-курортных комплексов с общим планируемым объемом инвестиций порядка 1,6 млрд рублей. Из них одна компания - ООО "Байкальская гора" - уже подала заявку в министерство на заключение соглашения об осуществлении деятельности в ОЭЗ. До конца года проект будет рассмотрен на экспертном совете. Еще три компании формируют комплект для подачи соответствующей заявки", - сказал собеседник агентства.

Всего интерес к работе в особой экономической зоне сейчас проявляют 12 потенциальных инвесторов. Как сообщили в министерстве, на территории турзоны насчитывается 18 свободных земельных участков общей площадью 173,17 га, которые могут быть предоставлены бизнесу. Еще 103,54 га находятся в аренде у действующих резидентов.

В министерстве отметили, что интерес бизнеса к турзоне вырос. Это произошло в том числе из-за того, что развитие моногорода Байкальска, который в нее входит, сейчас активно обсуждается на федеральном уровне. Госкорпорация ВЭБ.РФ разработала мастер-план комплексного развития города, федеральные власти планируют масштабную реновацию в Байкальске. Кроме того, началась работа по ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, который был градообразующим предприятием, но закрылся в 2013 году.

В турзоне из восьми действующих резидентов туристическую деятельность фактически осуществляет только один. Это якорный резидент - горнолыжный курорт "Гора Соболиная". Он получил этот статус в 2011 году и за это время ввел в эксплуатацию пять объектов, создав 43 рабочих места. В 2021 году еще два резидента приступили к строительству своих объектов - гостиниц, турбаз и банного комплекса. Они планируют ввести объекты в эксплуатацию в 2022 году, уточнили в министерстве.

Ожидается, что в следующем году к строительству приступят еще четыре резидента. Сейчас эти компании находятся в стадии проектирования и прохождения экспертиз. Они намерены возвести гостиничные комплексы, турбазы, рестораны, банно-оздоровительные комплексы, пассажирские подвесные канатные дороги.

Инженерная инфраструктура

Параллельно на средства бюджета создается инженерная и дорожная инфраструктура. Как сообщили ТАСС в министерстве, в 2021 году завершится строительство сети ливневой канализации и первой очереди сети электроснабжения Предгорного района.

Также заканчивается монтаж семи распределительных трансформаторных подстанций нового поколения. Они обеспечат устойчивое энергоснабжение резидентов, а также создадут резерв мощности для новых потребителей на ближайшие 15-20 лет. Из федерального и регионального бюджетов на строительство было выделено 363 млн рублей. Новые подстанции оказывают минимальное электромагнитное и шумовое воздействие на окружающую среду, контролируются диспетчером удаленно.

В 2021 году в турзоне начались работы по созданию улично-дорожной сети с наружным освещением. Первую очередь сдадут в следующем году.

Турзона "Ворота Байкала" расположена в Слюдянском районе Иркутской области на площади 763 га. Она создана в 2007 году. В ней зарегистрированы восемь резидентов с общим объемом планируемых инвестиций 2,4 млрд рублей. В апреле 2021 года Генпрокуратура РФ предостерегла руководство турзоны от нарушения закона в связи с низкой эффективностью работы ОЭЗ.

В 2016 году Минэкономразвития РФ передало полномочия по управлению туроной на уровень региона. Для резидентов ОЭЗ установлены налоговые льготы. Развитие турзоны имеет большое значение для экономики Слюдянского района, так как в 2013 году в моногороде Байкальске закрылось градообразующее предприятие - Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, и остро встал вопрос о рабочих местах.