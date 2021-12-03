Жители 13 арктических районов Якутии смогут купить субсидированные авиабилеты с 2022 года

ЯКУТСК, 3 декабря. /ТАСС/. Все жители арктических районов Якутии с 2022 года смогут воспользоваться субсидированными билетами до своих населенных пунктов. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"Благодаря увеличению финансирования мероприятий по повышению транспортной доступности в бюджете республики на 2022 год теперь субсидированными билетами до своих населенных пунктов смогут воспользоваться все жители 13 арктических районов [Якутии], а не только льготные категории граждан", - говорится в сообщении.

Уточняется, что субсидированные билеты будут продаваться для жителей, которые имеют фактическое место регистрации на территории арктических районов.

Отмечается, что со следующего года будет возобновлено субсидирование расходов местных бюджетов на содержание и ремонт посадочных площадок. Это позволит обеспечить бесперебойное функционирование социально значимых пассажирских авиаперевозок, выполнение санитарных рейсов, добавили в пресс-службе.

В арктическую зону входят 13 районов Якутии: Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Нижнеколымский, Жиганский, Момский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский и Эвено-Бытантайский.