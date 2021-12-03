В "Технополисе Москва" откроется завод по производству печатных плат

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Завод по производству печатных плат планируют открыть в 2022 году в "Технополисе Москва". Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" построили завод по производству печатных плат и электронных модулей. Высокотехнологичное предприятие дополнит крупный кластер микроэлектроники, созданный в ОЭЗ. Планируется, что завод откроют в 2022 году", - говорится в сообщении.

Новый комплекс в технополисе займет один из крупнейших производителей печатных плат в России. Печатная плата - это основа любого электронного изделия, будь то компьютер, мобильный телефон или бытовая техника. Она представляет собой пластину из диэлектрика, на поверхности которой расположены электропроводящие цепи электронной схемы. Один из лидеров по изготовлению таких пластин имеет несколько заводов в разных городах России, а теперь решил обосноваться в столичной особой экономической зоне, чтобы расширить высокотехнологичное производство.

По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, на территории ОЭЗ предприятие сможет увеличить объемы производства инновационной продукции в полтора раза. По предварительным расчетам специалистов, завод будет выпускать более шести миллионов квадратных дециметров плат ежегодно.

"Их можно будет использовать в самых разных отраслях, таких как телекоммуникации, автомобильная промышленность, медицина, светодиодная техника и потребительская электроника. Инвестиции в проект превысят один миллиард рублей", - сказал он. Производственный комплекс построили на площадке ОЭЗ "Алабушево". Его общая площадь составляет около 15 тыс. квадратных метров. На данный момент в здании монтируют системы пожарной сигнализации, связи и видеонаблюдения.

"В "Технополисе Москва" действует крупный кластер микроэлектроники. В него входит свыше 30 компаний-резидентов, которые делают чипы, микросхемы, полупроводниковые изделия и многое другое. Суммарный объем их инвестиций составляет более 22 млрд рублей. Новый завод печатных плат усилит кластер технополиса. Кроме того, он создаст около 100 дополнительных рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных сотрудников, разработчиков инноваций", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова.