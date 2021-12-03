В ФРС считают, что последствия омикрон-штамма могут вызвать всплеск инфляции в США

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Распространение омикрон-штамма коронавируса угрожает спровоцировать стремительный рост инфляции в США, что приведет к дальнейшим сбоям в цепочках поставок и нехватке рабочей силы. С таким предупреждением выступила глава Федерального резервного банка Кливленда (штат Огайо) Лоретта Местер в опубликованном в пятницу интервью газете Financial Times .

По ее словам, если "омикрон" окажется более опасным, чем предыдущие штаммы, "это может усилить тенденцию к повышению цен, с которой мы столкнулись из-за проблем с цепочками поставок". "Страх перед вирусом по-прежнему является одним из факторов, который удерживает людей от возвращения на работу", - сказала руководитель одного из 12 банков, которые объединяет Федеральная резервная система (ФРС) США.

Председатель ФРС Джером Пауэлл неоднократно высказывал мнение, что скачки цен на товары в США в ближайшее время прекратятся, а уровень инфляции снизится до устойчивого. По его мнению, рост в основном отражает временные проблемы в цепочках поставок и резкое снижение цен в начале пандемии коронавируса прошлой весной, из-за чего уровень инфляции сейчас выглядит намного выше, чем год назад.

В распространенном на прошлой неделе отчете о состоявшемся 2-3 ноября заседании руководящего комитета ФРС по открытому рынку говорилось о готовности повысить базовую процентную ставку, если инфляция в США продолжит расти. В ФРС подтвердили "терпеливый подход" к данным о том, что инфляция в США повышается самыми быстрыми темпами за последние 30 лет. Тем не менее участники встречи заявили, что "без колебаний примут должные меры для устранения инфляционного давления, представляющего риск для долгосрочной цели обеспечения стабильности цен и занятости".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность" ВОЗ, поскольку может сказаться на эффективности вакцин. Согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.