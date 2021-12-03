Эксперт: оснований для масштабной реализации риска дефолтов на рынке облигаций нет

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Оснований для масштабной реализации риска дефолтов на рынке облигаций нет. В следующем году рынок вырастет более чем на 20%. Такую оценку дал генеральный директор рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов на XIX Российском облигационном конгрессе.

"Дефолты - это часть рынка, но надо понимать, что 95% объема рейтингованных эмиссий - 13,7 трлн руб. из 14,3 трлн руб. - имеют уровень рейтинга "А" и выше, то есть обладают низким уровнем риска. По нашим оценкам, вероятность дефолтности таких выпусков составляет менее 0,3%. Если дефолты и будут происходить, то в других бумагах: из рейтинговых категорий "ВВВ+" и ниже. Но такие эмиссии занимают лишь 5% рынка, а средний объем выпуска составляет всего 6 млрд руб. Оснований для масштабной реализации кредитного риска на рынке облигаций нет", - сказал Сухов.

При этом, по оценке Сухова, рынок облигаций в следующем году будет расти вдвое быстрее кредитного портфеля банков: более 20% против 10%. Однако структура рынка с точки зрения роли бумаг с низким риском не изменится, поэтому риск дефолтов сильно не изменится, считает эксперт.