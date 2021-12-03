РЭО разработал методичку для магазинов по экологичной упаковке продуктов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) предложил розничным магазинам и сервисам доставки перейти на многоразовую тару, сократить вес упаковки, а потребителей поощрять за использование собственной многоразовой тары. Об этом говорится в письме РЭО в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), которое распространила пресс-служба РЭО.

"В России в год образуется около 60 миллионов тонн твердых коммунальных отходов, из которых до 50% - это упаковка. Большинство отходов, к сожалению, захоранивается на полигонах. Чтобы уменьшить объемы отходообразования, помимо прочего, РЭО рекомендует переходить на многоразовую и перерабатываемую упаковку. Для этого нами разработана подробная методика использования упаковки. Защита товара перестала быть единственной функцией упаковки, маркетинг приводит к усложнению дизайна упаковки, а быстрый ритм жизни и новая реальность, связанная с ограничениями из-за пандемии коронавируса, - к потреблению "на ходу", "с собой", переходу к онлайн-торговле. В нашей методике подробно описано, на какую более экологичную упаковку стоит перейти", - заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Рекомендации РЭО

В частности, гражданам не стоит покупать овощи и фрукты в отдельных упаковках, лучше брать с собой мешочки для них, а магазинам следует перейти на мономатериалы, для каких-то товаров использовать дозаторы и многоразовую тару. Также рознице следует сокращать слои и количество упаковки, отказываться от лишних элементов упаковки, сокращать вес упаковки и избегать пустоты при укладке товаров в транспортную упаковку, отказаться от прокладок и вкладышей из вспененного полистирола и измельченного пенопласта, одноразовых коробов из пенопласта, а также прокладок из измельченной бумаги.

"Рекомендуется отказаться от следующих видов упаковки: бег-ин-боксы, дойпаки, флоупаки, кувшин с надувной ручкой, непрозрачные и цветные ПЭТ-бутылки, подложки из вспененного полистирола, пластиковые контейнеры-ракушки, саше-пакеты, яичная упаковка из полистирола, блистеры (исключение: лекарства), реторт-пакеты, пластиковые ведра для пищевых продуктов, пластиковые сумки-сетки для овощей и фруктов, пакеты и пленки толщиной менее 50 мкм, ложементы из пенопласта - для всех вышеперечисленных изделий в методике предлагаются альтернативные, более экологичные, варианты", - уточнили в РЭО.

По экспертным оценкам РЭО, благодаря методике возможно будет сократить в два раза отходообразование упаковки, то есть на 15 миллионов тонн. Это позволит уменьшить тариф для населения на 66 миллиардов рублей в год. В настоящее время население платит по коммунальной услуге за вывоз отходов около 190 миллиардов рублей. Впоследствии снижение захоронения и объемов отходообразования позволит сократить расходы бюджетных средств на рекультивацию полигонов на 2,25 миллиарда рублей.

При подготовке методички РЭО изучил практики, внедренные компаниями, а также нормативные акты, документы по стандартизации, санитарно-эпидемиологические требования и правила, технический регламент Таможенного союза, федеральный закон № 89-ФЗ, СанПиНы, ГОСТы, стандарты ISO.