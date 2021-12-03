В Минсельхозе заявили, что владельцы животных смогут сами выбирать способ маркирования

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Владельцы животных смогут самостоятельно выбирать способ их маркирования, в том числе с помощью использования чипа, клейма, бирки и других инструментов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

Ранее стало известно о том, что проекты поправок, касающихся учета в России домашних животных и стимулирования их добровольной вакцинации и маркирования, внесены в правительство и проходят согласование. В частности, как пояснили в Минсельхозе, в ноябре 2021 года в Государственную Думу внесен законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии".

"Законопроектом вводятся понятия "маркирование" и "учет" животных, а также устанавливаются полномочия по их осуществлению. Также законопроект предусматривает возможность самостоятельного выбора владельцем животных средств маркирования (чип, клеймо, тавро, бирки и т. д.)". - отметили в Минсельхозе.

При этом типы и свойства используемых средств маркирования, порядок формирования и присвоения номеров средствам маркирования, перечень и сроки предоставления владельцами животных сведений, подлежащих внесению в единую федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии ФГИС "ВетИС", будут устанавливаться утверждаемыми Минсельхозом России ветеринарными правилами маркирования и учета животных. Порядок осуществления учета животных, перечень видов животных, подлежащих индивидуальному или групповому маркированию и учету, случаи осуществления индивидуального или группового маркирования и учета животных, а также сроки осуществления учета животных будут устанавливаться правительством Российской Федерации, отметили в министерстве.

Цели законопроекта

Как пояснили в Минсельхозе, одной из основных целей законопроекта является обеспечение полной прослеживаемости животных и продукции животноводства по системе "от фермы до прилавка". "Реализация указанной цели невозможна без внедрения в России системы идентификации, а именно - маркирования и учета источника данной продукции, то есть животного. Кроме того, указанные процедуры предусмотрены в целях предотвращения распространения заразных болезней животных, а также в целях выявления источников и путей распространения возбудителей заразных болезней животных", - считают в Минсельхозе.

Вся информация о животных будет содержаться в ФГИС "ВетИС". По данным Минсельхоза, законопроект включен в программу законопроектной работы Государственной Думы на весеннюю сессию 2022 года (январь).