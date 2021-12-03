Правительство РФ софинансирует строительство ледовой арены в Оренбурге

ОРЕНБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Ледовая арена с двумя катками будет построена в Оренбурге, часть средств планируется выделить из федерального бюджета. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы губернатора Оренбургской области.

"Сегодня я также дал поручение министерству спорта проработать вопрос выделения средств из федерального бюджета на софинансирование строительства ледовой арены с двумя катками в Оренбурге. Знаем, что потребность в таком объекте крайне высокая у жителей области. Федеральное правительство будет помогать региону", - сообщил Чернышенко.

Чернышенко совместно с полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и губернатором Оренбургской области Денисом Паслером в пятницу посетил в Оренбурге центр настольного тенниса "Факел-Газпром", где обсуждались планы по развитию спортивной инфраструктуры региона. В частности, инвестор планирует построить на базе центра Академию настольного тенниса.

"Отмечу, что создание спортивной инфраструктуры совместно государством и бизнесом в других субъектах страны - важное направление, которое мы будем поддерживать и развивать. Среди 42 инициатив, утвержденных председателем правительства Михаилом Мишустиным, есть инициатива "Бизнес-спринт". В рамках государственно-частного партнерства будет создаваться активная среда для занятий граждан физкультурой и спортом", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

О готовности оказывать поддержку в создании новых объектов для занятий спортом заявил и Комаров. Он уточнил, что по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" на территории ПФО создано 32 объекта, а также поставлено 24 комплекта искусственных покрытий для футбольных полей для ДЮСШ и 79 комплектов спортивно-технологического оборудования для спортивных школ в регионе. "Объем средств федерального бюджета, привлеченный в указанных целях, составил 2 млрд рублей. Работа по введению новых объектов будет продолжена", - отметил Комаров.

Паслер привел в качестве примера популярных видов спорта в Оренбургской области футбол, которым занимаются свыше 55 тыс. человек, и хоккей (более 13 тыс. занимающихся). "В настоящее время в области развиваются многие виды спорта: как летние, так и зимние. Для развития спортивной инфраструктуры нам необходима федеральная поддержка", - сказал он.