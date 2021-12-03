Российские ученые провели первые опыты с системой на базе четырех кубитов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Участники российского квантового проекта создали вычислительную машину, состоящую из четырех связанных друг с другом кубитов, квантовых ячеек памяти, и провели первые опыты на ней. Об этом в пятницу сообщил руководитель проектного офиса Росатома по квантовым технологиям Руслан Юнусов на "Форуме России: определяя будущее" в рамках выставки "Экспо-2020".

"Буквально пару дней назад мы провели первый эксперимент с системой на базе четырех кубитов. В этом отношении мы сильно отстаем от мировых лидеров, которые проводят эксперименты с десятками и сотнями кубитов. Поэтому одна из задач нашей дорожной карты заключается в том, чтобы до 2024 года мы максимально приблизились к этому уровню", - заявил Юнусов на сессии "Экспорт российских технологий. Российские технологические компании в мировом технологическом ландшафте".

По его словам, Россия вряд ли сможет догнать лидеров мировой "квантовой гонки" в ближайшие два-три года. При этом участники российского квантового проекта надеются, что им существенным образом удастся сократить это отставание в результате реализации дорожной карты по квантовым вычислениям, которая была разработана в конце 2019 года.

"К 2024 году мы надеемся достичь так называемого "квантового превосходства" на специально выбранной для этого математической задаче, которая будет нерешаемой при помощи классического суперкомпьютера. Это будет принципиальным доказательством того, что квантовый компьютер работает в России", - отметил Юнусов.

Следующей большой целью для российских ученых станет разработка коммерчески эффективных квантовых компьютеров. Их разработка, а также создание соответствующего программного обеспечения, как надеется Юнусов, будет завершена к 2030 году.

В ноябре 2019 года госкорпорация "Росатом" объявила о запуске проекта по созданию отечественного квантового компьютера. Стоимость проекта оценивается в 24 млрд рублей. Для реализации этих задач в 2020 году была создана Национальная квантовая лаборатория, в состав которой вошли СП "Квант", Российский квантовый центр, МФТИ, НИТУ "МИСиС", НИУ ВШЭ, Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН и Фонд "Сколково". Первые итоги их совместной работы будут представлены в 2021-2022 годах.

О выставке

Выставка "Экспо-2020" в ОАЭ проходит с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года под девизом "Соединяя умы, создавая будущее". Участники из более чем 190 стран, включая Россию, представят на ней передовые технологии машинного обучения, искусственного интеллекта и анализа данных, а также свои новейшие технологические разработки в различных сферах.

Изначально выставка должна была проходить с октября 2020 года по апрель 2021 года, но из-за пандемии коронавируса сроки мероприятия были перенесены.