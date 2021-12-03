Минпромторг не ожидает нехватки мандаринов перед Новым годом

ДУБАЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Минпромторг РФ не ждет нехватки мандаринов в магазинах перед Новым годом. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в кулуарах Национального дня РФ на выставке "ЭКСПО-2020".

"Все же знают, что мандарины это новогодний продукт. Неужели власти допустят, чтобы на столах наших граждан, земляков, не было мандаринов. Будут мандарины", - сказал он, отвечая на вопрос о том, ожидается ли нехватка или резкий рост стоимости мандаринов в пиковый сезон перед Новым годом.