Парфенчиков: запасы щебня в Карелии могут обеспечить потребности инвестпроектов в Арктике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Развитие месторождений щебня на севере Карелии позволит обеспечить этим материалом потребности инвестиционных проектов российской Арктики. Общий объем запасов щебня в арктических районах республики составляет свыше 1 млрд кубометров, сообщил в пятницу глава Карелии Артур Парфенчиков во время доклада на XI международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".

"Арктическая территория региона богата щебнем, в общем объеме запасов свыше 1 млрд кубических метров, причем щебень высококачественный. Разработка месторождений позволит обеспечить качественным сырьем потребности арктических инвестиционных проектов, строительство железных и автомобильных дорог, портов, аэродромов в Арктике, а также строительство морских перегрузочных комплексов сжиженного природного газа и газового концентрата", - сказал он.

В Беломорском районе уже запущено новое производство высокопрочного щебня. Инвестор проекта также намерен построить логистический терминал и комплекс по производству мягких контейнеров для сыпучих материалов. "Надо прекращать экспортировать щебень из-за пределов России для строек Арктики. Мне представляется, что сегодня высококачественный щебень, очень доступный, близкий, крайне необходим арктическим стройкам", - сказал руководитель региона.

Кроме того, глава республики назвал перспективными еще два месторождения полезных ископаемых на территории района. Месторождение молибдена, металла, который применяется при производстве газовых турбин, деталей ракетных двигателей, "Лобаш" требует вложения почти 70 млрд рублей для строительства здесь горно-обогатительного предприятия по выпуску молибденового концентрата.

"Вторым перспективным месторождением Беломорского района является золото-медное месторождение "Лобаш-1" с ориентировочным объемом инвестиций на реализацию первого этапа проекта порядка 4 млрд рублей. Здесь у нас есть запасы золота, меди и серебра", - сказал Парфенчиков.

Организатором форума выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.