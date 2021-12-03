ФАС рассмотрит дела в отношении ММК, "Северстали" и НЛМК по плоскому прокату 7-13 декабря

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назначила следующие заседания по делам в отношении ММК, "Северстали" и НЛМК по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный плоский стальной прокат на 7, 9 и 13 декабря, соответственно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФАС.

"Очередное заседание комиссии ФАС России по рассмотрению дела в отношении ПАО "ММК" состоится 7 декабря, в отношении ПАО "Северсталь" - 9 декабря, в отношении ПАО "НЛМК" - 13 декабря", - отметили в пресс-службе.

В апреле ФАС возбудила три отдельных дела в отношении крупнейших российских производителей горячекатаного плоского стального проката - "Северстали", ММК и НЛМК - по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на этот вид продукции.

По данным ведомства, цены производителей на прокат в первом полугодии 2021 года выросли более чем на 50%. При этом цены на сырье росли не такими быстрыми темпами, а спрос так существенно не увеличивался.

Сталелитейщики аргументировали свою позицию тем, что рост цен на внутреннем рынке был обусловлен мировой конъюнктурой.

Согласно информации ценового агентства Fastmarkets, цена на горячекатаный стальной лист толщиной 4 мм выросла с 58 тыс. руб. за тонну, на условиях поставки CPT (Carriage Paid to, "перевозка оплачена до" - прим. ТАСС) Москва, включая НДС, в начале января до 105-106 тыс. руб. за тонну в конце июня. Таким образом, рост составил 82%.