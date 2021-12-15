Как облачные технологии помогают малому и среднему бизнесу

Проникновение облачных технологий не могло не затронуть и бизнес: согласно отчету МегаФона, 66% компаний уже перевели IT-задачи в облако минимум наполовину. Большинство компаний совершили цифровой переход в последние 2,5 года, а 53% внедрили облачные решения менее двух лет назад, и их число с каждым днем только растет. Ответом на растущий спрос стало появление целого комплекса услуг и готовых решений, облегчающих переход в облака для компаний разных размеров. Это также сделало облачные технологии для бизнеса еще более востребованными и доступными, разрушив миф о том, что они дорого обходятся бизнесу и подходят только для больших корпораций.

Грамотно собранная архитектура на уровне инфраструктуры вычислительной платформы, грамотно подобранные компоненты информационной безопасности, регламентированные доступы, подготовленный уровень производительности - все это в комплексе делает облака наиболее оптимальным выбором по соотношению цены и качества. Облако может быть и дорогим, и дешевым, но правильный ответ - облако стоит ровно столько, сколько требуется вашему бизнесу. Алексей Извеков руководитель направления облачных продуктов МегаФона

Средний и малый бизнес как никогда нуждается в облачных технологиях, но в отличие от крупных компаний уделяет наибольшее внимание стоимости облачных решений и только потом уже их производительности и функциональности. Прямо сейчас облака становятся главным инструментом в борьбе за выживание на конкурентном рынке - вот почему так важно задуматься о переходе на эти технологии уже сегодня. Зачем это нужно малому и среднему бизнесу Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка вынудила перестроиться даже самые консервативные компании. Это привело к значительному росту запросов на организацию удаленных рабочих мест и построение облачных платформ, готовых к масштабированию и расширению.

Два года назад МегаФон запустил собственную многофункциональную облачную платформу "МегаФон Облако" и продажу решений для организации удаленных рабочих мест. Используя облако, клиенты автоматически получают все преимущества облачных решений: отказоустойчивость, доступность, поддержку. Плюсами решений МегаФона является скорость разворачивания удаленных рабочих мест. Так, подготовка облачной инфраструктуры занимает всего один день, а для создания безопасного доступа к рабочим местам потребуется лишь несколько минут. Все больше сотрудников вынуждены работать удаленно, а значит разным компаниям каждый день приходится сталкиваться с решением одних и тех же задач по обеспечению бесперебойного функционирования важных отделов и предоставления работникам удобных инструментов. Даже если офис состоит из десяти рабочих компьютеров, по мере роста и развития компании ему потребуется больше мощностей, дополнительного программного обеспечения и специалистов, способных обслуживать и поддерживать систему.

Чтобы обеспечить корректную работу всех систем, на которых держится бизнес, важно уметь рассчитывать необходимое количество оборудования и прогнозировать его возможные нагрузки с учетом роста потребностей. Облачные технологии предоставляют ровно тот объем ресурсов, который нужен сегодня или прямо сейчас, позволяя сосредоточиться на важных задачах для бизнеса. Самое главное преимущество - вы можете платить только за те сервисы, которыми пользуетесь, и только за те мощности, которые используете, а не за все сразу. Какие услуги доступны малому и среднему бизнесу Универсальность, гибкость и скорость внедрения - основные преимущества облачных технологий. Готовые решения позволяют перенести текущие задачи в облако наиболее простым, эффективным и безболезненным для бизнеса способом. Начать можно с малого: с постепенного переноса одного-двух отделов, настройки доступа к облачному хранилищу, развертывания корпоративной почты и мессенджеров.

Решение МегаФона "Платформа для бизнеса" включает наиболее популярные сервисы SaaS, необходимые для малых и средних компаний: корпоративную почту и корпоративный мессенджер, облачное хранилище файлов и документов. Через единый интерфейс платформа предоставляет доступ к набору услуг для корпоративных коммуникаций, облачного хранения и маркетинга компании. При необходимости могут быть докуплены дополнительные услуги, а платите вы только за то, что вам действительно нужно. По мере роста потребностей возможно увеличение скорости, мощности, производительности или других необходимых характеристик. Мощные серверы обеспечивают бесперебойную работу для всех подключенных устройств. Владельцы среднего и малого бизнеса часто расходуют средства на оборудование серверных комнат, которым требуется обновление компонентов каждые несколько лет. С облачными решениями необходимость в этом отпадает. Информация хранится на облачном сервере, поэтому вашему бизнесу ничего не угрожает.

"МегаФон Облако" также предлагает передовые средства защиты данных от кражи и DDoS-атак для обеспечения бесперебойной работы. Платформа соответствует требованиям безопасности информации, предъявляемых к информационным системам персональных данных первого уровня защищенности в соответствии с Федеральным законом №152 "О персональных данных", что подтверждено соответствующим сертификатом. Данные расположены в защищенном контуре, что обеспечивает выполнение всех требований законодательства к обработке и защите ПДн. Чем это полезно для бизнеса и какие плюсы приносит По данным Accenture , большинство опрошенных компаний отмечает рост финансовых показателей при переходе на облачную модель. Это подтверждает и свежее исследование МегаФона: увеличение доходов на 53%, сокращение расходов на 64%, рост конкурентоспособности на 69%. Использование сервисов IaaS и SaaS, преобладающими потребителями которых являются компании малого и среднего бизнеса, приводят к сокращению затрат. По данным МегаФона, более 20% компаний отмечают снижение затрат на IT-сервисы, персонал и электроэнергию после внедрения облачных технологий.

Оптимизация расходов на оборудование и софт, удобный доступ к большим мощностям и отсутствие потребности поиска специалистов при покупке готовых решений позволяют малому и среднему бизнесу идти в ногу со временем. По данным опроса более 100 компаний, половина из которых из числа малого бизнеса, 29% респондентов уверены, что облака дешевле построения и содержания собственной инфраструктуры. Среди преимуществ 43% специалистов обозначили практически неограниченные ресурсы и готовую инфраструктуру, 30% - возможность быстро масштабировать вычислительные ресурсы, а 23% опрошенных привлекает модель оплаты только за потребленные мощности.