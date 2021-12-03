Минсельхоз может пересмотреть формулу экспортной пошлины на масло в сторону увеличения

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Минсельхоз может пересмотреть формулу "плавающей" экспортной пошлины на подсолнечное масло в сторону увеличения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"В отношении подсолнечного масла и подсолнечника уже действует механизм демпфера. В целях обеспечения своевременной загрузки маслоэкстракционных заводов семенами подсолнечника возможен пересмотр формулы расчета "плавающей" экспортной пошлина на подсолнечное масло в сторону увеличения", - сообщили в Минсельхозе.

В министерстве добавили, что увеличение производства подсолнечника в России в текущем году также выступает в качестве дополнительного стабилизирующего фактора на рынке подсолнечного масла.

Согласно решению, принятому правительством РФ в апреле, на подсолнечное масло с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года вводится плавающая вывозная 70-процентная пошлина. Она взимается с разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за тонну). С 1 января 2022 года пошлина на экспорт подсолнечного масла из России повышается до $280,8 за тонну против $276,7 в декабре 2021 года. Пошлина рассчитана исходя из индикативной цены $1401,2 за тонну.

В Минсельхозе также сообщили о том, что в целях обеспечения стабильной ситуации на рынке сахара ведомство рассматривает возможность установления тарифной льготы на ввоз сахара и сахара-сырца в 2022 году. Кроме этого, в настоящее время Министерство разрабатывает нормативно правовые акты для формирования запасов сахара в интервенционном фонде в период 2022-2024 годов. "В условиях резкого роста цен продажа сахара из фонда позволит остановить подорожание данной продукции", - считают в Минсельхозе.