В "Газпроме" заявили, что газовые заправки работают в убыток

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ /Татарстан/, 3 декабря. /ТАСС/. Газовые автозаправочные станции загружены лишь на 34% и работают в убыток, поэтому необходимо масштабировать работу по развитию рынка газомоторного топлива и техники на метане. Об этом сообщил председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков на совещании с вице-премьером РФ Юрием Борисовым по развитию рынка газомоторного топлива.

Он отметил, что "Газпром" уже многие годы развивает сеть АГНКС (автомобильная газонаполнительная компрессорная станция) и по итогам года их число должно достичь 648.

"И все эти годы нам говорили как? Опережающим будет развитие заправок, тогда и будем мы поддерживать транспорт, выделять деньги, больше его производить. Но что получается? Мы строим заправки, хорошо, что не мы одни сейчас их строим. Но загруженность заправок сегодня составляет 34%, то есть мы работаем в убыток. Мы потратили десятки миллиардов долларов, чтобы построить заправки, но работаем в убыток, так как нет машин", - сказал Зубков.

Глава совета директоров "Газпрома" напомнил, что ранее обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в решении спорных моментов, возникших в системе развития рынка газомоторного топлива России. "Алексей Борисович Миллер обращался к председателю правительства Михаилу Мишустину и тоже просил [увеличить субсидии до] 7,1 млрд рублей. Но там было предложено 5,3 млрд рублей субсидии на КПГ (компримированный газ - прим. ТАСС) и 1,8 млрд рублей субсидии на СПГ", - сообщил он.

При этом, по данным Зубкова, лишь 27 субъектов РФ имеют право на субсидии из бюджета для создания метановых заправок. Также слишком зарегулированными "Газпрому" представляются правила переоборудования автомобильного транспорта. "И теперь эти субсидии для СПГ сделали громадные, и они сегодня ломают весь рынок", - добавил Зубков.

"Поэтому, Юрий Иванович, какая моя просьба. Мы не хотим, чтобы эти заправки стояли загруженными на 34% и генерировали те убытки, которые мы сегодня несем. Вы правильно сказали, масштабировать сегодня надо всю эту работу, которую проделали наши предприятия, чтобы эта линейка заработала, чтобы наши заправки были загружены на 70, 80, 100%. Тогда мы считаем, что наша задача выполнена", - заключил он.

Зубков отметил, что глава государства поддержал его обращение и дал поручение правительству разобраться в указанных в письме вопросах.