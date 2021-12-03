"Фабрика проектного финансирования" может начать работу с "зелеными проектами"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация ВЭБ.РФ рассчитывает, что "Фабрика проектного финансирования", начнет работать с "зелеными проектами", заявил глава госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, выступая в рамках "Экспо-2020".

"Мы надеемся, что в рамках ESG-повестки мы сможем по "Фабрике проектного финансирования" инвестиционным фондам и инвесторам напрямую предлагать участие, не беря страховой риск или риск по санкциям, - или выкупая облигационные займы, или участвуя в капитале напрямую в крупных серьезных проектах", - сказал он.

Глава ВЭБ.РФ также высказал мнение про инвестиционный климат в России и в мире, отметив, что сейчас с этим складывается особая ситуация из-за возникших новых вызовов.

"Россия сегодня совершенно в другой форме, нежели 10-20 лет назад, когда мы говорили, как повысить привлекательность для привлечения иностранных инвестиций. У нас тогда были совсем другие вызовы по инвестиционному климату. Они у нас по-прежнему существуют. Нельзя сказать, что у России сейчас первоклассный инвестиционный климат. Но сейчас все страны переживают время, когда инвестиционный климат ни хорош, ни плох. Начиная с таких стран, как Сингапур, Новая Зеландия, США, стран ЕС", - сказал Шувалов.

Глава ВЭБ.РФ в своем выступлении также выразил надежду, что рейтинг Всемирного банка Doing Business, который перестали рассчитывать, заменит другой индикатор. "Возможно появится какой-то другой всеми признаваемый рейтинг. Лучшие образцы инвестиционного климата образуются завтра - вместе с технологическими идеями", - сказал Шувалов.