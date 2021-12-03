Freedom Holding Corp. покупает американскую брокерскую компанию MKM Partners

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Головная компания ИК "Фридом Финанс" Freedom Holding Corp. заключила соглашение о приобретении американской брокерской компании MKM Partners.

MKM Partners - одна из крупнейших брокерских компаний США. Компания занимается торговыми операциями на фондовом рынке, проводит аналитические исследования, делает оценку объектов недвижимости. Базируется в Стамфорде, штат Коннектикут.

По условиям соглашения, сделка будет оплачена денежными средствами и обыкновенными акциями Freedom Holding Corp. Для успешного закрытия сделка должна получить согласование американского регулятора на рынке ценных бумаг - FINRA.

"MKM Partners - компания с более чем 30-летним опытом работы на Wall Street, обладающая компетенциями в области торговых операций с институциональными ценными бумагами, биржевых торгов и исследований рынка. У нее одна из крупнейших сетей дистрибуции в США, а также высокопрофессиональная аналитическая команда. Благодаря этой сделке мы сможем усилить свою международную деятельность и расширить присутствие на американском рынке", - прокомментировал соглашение основатель "Фридом Финанс" и CEO Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

Freedom Holding Corp. предоставляет финансовые услуги в десяти странах мира. Акции холдинга торгуются на NASDAQ под тикером FRHC. Капитализация превышает $4 млрд. Деятельность Freedom Holding Corp. регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам США.