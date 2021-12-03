МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Москва стала лауреатом премии Cbonds Awards в номинации "Лучшая сделка первичного размещения субфедеральных/муниципальных облигаций", эмиссия облигаций Москвы признана одним из значимых событий российского фондового рынка в 2021 году. Награда вручена в рамках работы XIX Российского облигационного конгресса в пятницу, передает корреспондент ТАСС.

Ранее в 2021 году после восьмилетнего перерыва Москва вышла на фондовый рынок, предложив инвесторам трех-, пяти- и семилетние выпуски городских облигаций, в том числе и первые в России субфедеральные зеленые облигации.

"Инвесторы и профессиональные участники фондового рынка высоко оценили деятельность правительства Москвы по подготовке и размещению городских облигаций. <…> Москва является ответственным и высококлассным заемщиком с высокой степенью доверия со стороны инвесторов. Это подтвердили успешные итоги размещения городских облигаций и присуждение премии Cbonds Awards", - прокомментировала ТАСС руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

По ее словам, для города принципиально важно после 8-летнего перерыва предложить рынку ценные бумаги с высокой степенью надежности, различной доходностью и сроками погашения. "Заметным событием стало появление первых субфедеральных зеленых облигаций, полностью соответствующих международным стандартам ответственного инвестирования. Эмиссия оказала существенное влияние на формирование ESG-сектора на отечественном фондовом рынке", - отметила министр правительства столицы.

Зяббарова подчеркнула, что основная цель выхода Москвы на фондовый рынок - финансирование проектов по развитию инфраструктуры с целью повышения качества городской среды и стимулирования восстановления экономики. Средства, привлеченные от эмиссии зеленых облигаций, направляются на реализацию современных транспортных проектов, снижающих объемы выбросов загрязняющих веществ, - развитие линий метрополитена и замену автобусного парка Москвы на электробусы.

О премии

Cbonds Awards - ежегодная премия, которая вручается лучшим участникам российского облигационного рынка по итогам открытого голосования. Вручение премии традиционно проходит на Российском облигационном конгрессе.

Российский облигационный конгресс проводится с 2003 года и является одной из ведущих деловых конференций в стране в области рынка долговых ценных бумаг и финансовых рынков. На конгрессе участники и эксперты отечественного фондового рынка, представители финансовых организаций и органов государственной и муниципальной власти подводят итоги очередного года и обсуждают основные тенденции развития российского долгового рынка.