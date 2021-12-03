Список зарубежных поставщиков кормов в Россию расширили до 95 предприятий

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор расширил список иностранных предприятий по производству кормов, продукция которых разрешена к ввозу в Россию, до 95, говорится в сообщении ведомства.

"Список разрешенных к ввозу в Россию кормов и кормовых добавок был дополнен продукцией производителей Германии: Addcon Europe GmbH, Miavit GmbH, Kaesler Nutrition GmbH, Phytobiotics Futterzusatzstoffe Gmbh, Symrise GmbH & Co.KG, Bewital agri GmbH&Co. KG, Великобритании: ADM Protexin Ltd, Нидерландов: Peti B.V, Vendrig Liquid Solution B.V., Perstorp Waspik B.V., FF Chemicals BV, Joosten Products B.V.", - уточняется в сообщении.

Кроме того, расширен перечень сырьевых компонентов, необходимых для производства кормов для животных, которые могут поставляться в Россию. "Таким образом, на сегодняшний день возобновлена сертификация продукции 95 компаний (352 наименования)", - указали в Россельхознадзоре.

Там также отметили, что поступающие в службу ходатайства российских импортеров зачастую оказывались безосновательными, вынуждали Россельхознадзор проводить дополнительные проверки и отвлекали сотрудников ведомства от необходимой работы. Так, в ходе анализа данных и инспекций были выявлены случаи, когда предприятия в принципе не производили продукцию, о возобновлении поставок которой просили российские участники ВЭД.

Кроме того, Россельхознадзор продолжает выявлять несоответствия заявленного на маркировке состава кормовой продукции, в том числе разрешенной к ввозу по ходатайствам российских деловых кругов. Несмотря на неоднократные предупреждения, нарушения продолжаются, что свидетельствует об отсутствии надзора за качеством продукции со стороны иностранных компетентных ведомств и не эффективно работающей на производствах системы внутреннего контроля ХАССП.

"Все это не способствует установлению уровня доверия к гарантиям и системам надзора в иностранных государствах, необходимого для завершения работы по восстановлению прежних режимов поставок. Тем не менее, Россельхознадзор готов ускорить процесс возобновления ввоза из-за рубежа сырьевых компонентов и добавок, необходимых для развития и поддержки кормовой и животноводческой отрасли в России, при выполнении заинтересованными сторонами вышеперечисленных условий", - заключили в ведомстве.