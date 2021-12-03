ЦБ не поддержал расширение выпуска финансовых инструментов РФ в иностранной валюте

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Банк России считает рискованным оказание финкомпаниями услуг по операциям с криптоактивами и производными инструментами на них, следует из заявления на сайте регулятора по итогам встречи ЦБ с представителями индустрии профессиональных финансовых посредников, управляющих компаний и их саморегулируемых организаций.

"По мнению Банка России, оказание финансовыми организациями услуг, связанных с операциями с криптоактивами и производными инструментами на такие активы, не отвечает интересам инвесторов на финансовом рынке и несет большие риски", - подчеркивают в ЦБ.

ЦБ не поддержал предложение рынка о расширении практики выпуска российских финансовых инструментов в иностранной валюте.