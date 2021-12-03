В МВФ заявили о возможном сокращении темпов восстановления экономики из-за омикрон-штамма

Омикрон-штамм коронавируса может привести к сокращению темпов восстановления мировой экономики, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

В первую очередь власти США должны принимать меры по борьбе с инфляцией, они необязательны для других стран, сообщила глава МВФ.

Онлайн-саммит Байдена и Си Цзиньпина стал позитивным сигналом для восстановления мировой экономики, заявила директор-распорядитель МВФ.

От $6 трлн до $10 трлн понадобится в этом десятилетии для финансирования мер по смягчению последствий климатического кризиса в мире, рассказала она.

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