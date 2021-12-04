Мишустин откроет Национальный день России на "Экспо-2020"

ДУБАЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в субботу побывает на Всемирной универсальной выставке "Экспо-2020", где откроет Национальный день России.

Планируется, что председатель правительства выступит на официальной церемонии открытия Дня РФ, а затем осмотрит российский павильон. Предполагается, что глава кабинета министров побывает на многих стендах, например, Росатома, Ростеха, стенде Политехнического музея "Из России с любовью", который рассказывает об истории идей и изобретений, появившихся в России. Он также познакомится с экспозицией "Механика чуда", экспонатами "Найди свою сеть", в основе которого - социологическая теория о шести рукопожатиях, и "Умные нейроны", который демонстрирует реакцию мозга на окружающий мир. Ждут премьер-министра и на территории экспозиции Москвы, которая собрала ключевые проекты и достижения российской столицы, рассказывает о заявке Москвы в качестве города-кандидата на проведение "Экспо-2030".

Также намечается, что Мишустин посетит национальный павильон Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), где познакомится с экспозицией "Пустыня мечты", и выставку, посвященную 50-летию образования ОАЭ.

"Экспо" - самая известная выставка в мире. Она проходит каждые пять лет в разных странах. В 2020 году это мероприятие должно было пройти в Дубае, но из-за пандемии коронавируса оно открылось только в октябре 2021 года и продлится до весны 2022 года.

Девиз нынешней выставки - "Соединяя умы, создавая будущее". Участники из более чем 190 стран представляют здесь передовые технологии машинного обучения, искусственного интеллекта и анализа данных, а также новейшие технологические разработки в различных сферах.

Павильон РФ на выставке в Дубае один из самых больших, его основная тема - "Творческий разум: определяя будущее". Российский павильон на "Экспо-2020" входит в тройку самых посещаемых, в сутки его гостями становятся от 10 тысяч до 20 тыс. человек.

Экономические связи РФ и ОАЭ

Как отмечают в правительстве РФ, "по показателям взаимной торговли ОАЭ традиционно занимают лидирующую позицию среди партнеров России в регионе Персидского залива". В 2020 году товарооборот с ОАЭ увеличился на 78% и составил $3,27 млрд. Сходная динамика сохраняется в текущем году. В январе - октябре 2021 года объем взаимной торговли увеличился на 74,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. - до $4,05 млрд.

В кабинете министров подчеркивают, что "Россия и ОАЭ конструктивно взаимодействуют в ОПЕК+ по вопросам стабилизации мировых цен на энергоносители". Российский фонд прямых инвестиций наладил партнерские связи с суверенным фондом "Мубадала". Реализовано свыше 60 совместных проектов на сумму $2,4 млрд.