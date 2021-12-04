{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россельхознадзор разрешит поставки томатов и яблок с 12 предприятий Азербайджана

Решение принято по итогам проведенного азербайджанским компетентным ведомством фитосанитарного мониторинга предприятий

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор с 6 декабря разрешает поставки томатов и яблок с 12 азербайджанских предприятий. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор с 6 декабря 2021 года разрешает ввоз в Россию томатов и яблок с 12 азербайджанских предприятий, семь из которых производят томаты, пять - яблоки", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, решение принято по итогам проведенного азербайджанским компетентным ведомством фитосанитарного мониторинга предприятий, выращивающих томаты и яблоки на территории Азербайджана, изучения азербайджанскими коллегами протоколов лабораторных испытаний и актов мониторинга, а также под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджана.

Таким образом, на сегодняшний день возможны отправки томатов с 211 азербайджанских предприятий и одного кооператива, яблок - от 76 компаний.

Теги
АзербайджанРоссия
Глава МВФ заявила, что США в первую очередь должны принимать меры по борьбе с инфляцией
В других странах эти меры необязательны, отметила Кристалина Георгиева
Читать полностью