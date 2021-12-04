Георгиева: для борьбы с изменением климата в этом десятилетии понадобится до $10 трлн

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Смягчение вызванных климатическим кризисом мер потребует выделения мировым сообществом от $6 трлн до $10 трлн. Об этом заявила в пятницу директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на онлайн-форуме Reuters Next.

"Нам нужны не миллиарды, а триллионы [долларов]. По нашим оценкам, от $6 трлн до $10 трлн [необходимо направить] на меры по смягчению последствий [кризиса] в этом десятилетии", - отметила она, говоря о вызванном изменениями климата кризисе.

"Я не думаю, что сегодня найдется много людей, которые считают, что изменение климата не имеет макрокритического значения для [экономической] стабильности, роста и занятости. Оно имеет значение. И МВФ занимается этой темой потому, что она важна для наших членов", - подчеркнула Георгиева.