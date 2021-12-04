{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Борьба с изменениями климата

Георгиева: для борьбы с изменением климата в этом десятилетии понадобится до $10 трлн

Многие люди считают, что изменение климата не имеет макрокритического значения для экономической стабильности, роста и занятости, отметила директор-распорядитель Международного валютного фонда

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Смягчение вызванных климатическим кризисом мер потребует выделения мировым сообществом от $6 трлн до $10 трлн. Об этом заявила в пятницу директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на онлайн-форуме Reuters Next.

"Нам нужны не миллиарды, а триллионы [долларов]. По нашим оценкам, от $6 трлн до $10 трлн [необходимо направить] на меры по смягчению последствий [кризиса] в этом десятилетии", - отметила она, говоря о вызванном изменениями климата кризисе.

"Я не думаю, что сегодня найдется много людей, которые считают, что изменение климата не имеет макрокритического значения для [экономической] стабильности, роста и занятости. Оно имеет значение. И МВФ занимается этой темой потому, что она важна для наших членов", - подчеркнула Георгиева.

Теги
Борьба с изменениями климатаГеоргиева, Кристалина
Минфин РФ позитивно оценил подтверждение рейтинга России агентством Fitch
Министр финансов Антон Силуанов назвал сочетание факторов, приведенных агентством, залогом устойчивости российской экономики перед лицом потенциальных внешних шоков
Минфин РФ позитивно оценил подтверждение рейтинга России агентством Fitch
Читать полностью