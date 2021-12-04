Мирзиёев не исключил рост товарооборота между Узбекистаном и Казахстаном до $10 млрд

НУР-СУЛТАН, 4 декабря. /ТАСС/. Узбекистан ожидает, что по итогам года его товарооборот с Казахстаном достигнет рекордных $4 млрд, а в будущем этот показатель можно увеличить до $10 млрд. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в опубликованном в субботу интервью газете "Казахстанская правда".

"С начала этого года объем товарооборота увеличился почти на 40%, и, как ожидается, к концу года он достигнет $4 млрд - рекордного показателя для наших торговых отношений. Но это далеко не предел. Потенциал экономик позволяет смело ставить перед собой цель в $10 млрд в перспективе", - сказал он.

При этом глава государства отметил, что Узбекистан и Казахстан являются естественными экономическими партнерами, обладающие возможностями для значительного расширения номенклатуры и объемов взаимных поставок востребованной продукции.

По его словам, в Узбекистане работают более тысячи предприятий с участием казахстанского капитала, которые охватывают практически все отрасли экономики и социальной сферы. "На проработке - крупные перспективные проекты по производству химической продукции, фармацевтических препаратов, модернизации инфраструктуры, созданию агрокластеров, локализации производства автомобилей и многие другие", - пояснил Мирзиёев.

Он также указал, что важным направлением взаимодействия является транспортно-логистическая сфера. "Речь идет о таких важных проектах, как строительство железной дороги Учкудук - Кызылорда, а также о запуске высокоскоростного сообщения Туркестан - Ташкент. Следует отметить, что в последние годы в разы увеличились объемы железнодорожных и автомобильных грузоперевозок. Полностью восстановлено авиасообщение. Безусловно, наращивание торговли и развитие новых направлений кооперации будут служить интересам народов Узбекистана и Казахстана", - добавил он.

Шавкат Мирзиёев 5-6 декабря посетит Казахстан с государственным визитом.