Мишустин и генеральный комиссар "Экспо-2020" осмотрели российский павильон на выставке

ДУБАЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и министр по вопросам толерантности Объединенных Арабских Эмиратов, генеральный комиссар "Экспо-2020" Нахайян бен Мубарак Аль Нахайян осмотрели российский павильон на Всемирной универсальной выставке "Экспо-2020", где в субботу прошла церемония открытия Национального дня России.

На первом этаже павильона, который является одним из крупнейших, Мишустин осмотрел стенд Политехнического музея "Из России с любовью". Он открывает экскурс в историю идей и изобретений, которые появились в стране, и представляет собой мудьтимедийный экран с 34 концепциями, прорывными для своего времени, а также научными идеями и изобретениями на их основе. Кроме того, на стенде представлены семь объектов, некоторым из них более 100 лет.

Затем глава правительства направился на третий этаж, где расположена основная экспозиция. Ее центральной частью является 7-метровая инсталляция человеческого мозга. Экспозиция создавалась совместно с ведущими российскими учеными и нейробиологами. Мультимедийный интерактивный перформанс транслируется на поверхности девяти LED-экранов, которые окружают скульптуру, на интерактивном полу, а также на поверхности самой скульптуры с помощью современных технологий.

После премьер осмотрел инсталляцию ГК "Росатом", которая подхватывает идею уникальных способностей человеческого мозга и продолжает ее, показывая, какие научные открытия создавала человеческая мысль на протяжении всей истории. Две роборуки выступают символом творческого и логического начал, которые, объединяясь, создают великие творения. Основная идея этого экспоната - преемственность человеческой мысли на всех этапах развития цивилизации и важность использования достижений разных эпох и народов для улучшения качества жизни людей во всем мире.

После этого Мишустину показали книгу "Russia creates", которая является интерактивной энциклопедией креативной индустрии России со времен Петра Первого до наших дней. Она рассказывает посетителям о прошлом и настоящем в различных сферах: космос, наука, медицина, искусство, музыка, театр, кино, мода, гастрономия, литература и бизнес. Посетитель может жестом перевернуть страницы книги, читать и просматривать изображения и видео.

Стенды на "Экспо-2020"

Затем премьер осмотрел стенд "Москва-2030", который рассказывает о достижениях российской столицы как современного, быстро развивающегося города. В основе концепции - семь стереотипов о городе глазами иностранцев. Они развенчиваются в ходе просмотра тематических роликов. Видео знакомят с панорамами города, интересными фактами и ключевыми проектами. Цель инсталляции - подтвердить готовность Москвы принять "Экспо" в 2030 году на высоком уровне и продемонстрировать современную инфраструктуру мегаполиса, его культурную жизнь, гостеприимство, опыт успешного проведения масштабных событий.

Потом глава правительства осмотрел стенды компании "USM holdings" и госкорпорации "Ростех".

Ознакомившись с экспозицией третьего этажа, Мишустин заметил, что "мозг не случайно выбран центральной экспозицией российского павильона". "Абсолютно уверен, что никакие специальные компьютеры или технологии не заменят мозг человека, самого человека и человеческую сущность", - подчеркнул он.

Затем на первом этаже павильона мэр российской столицы Сергей Собянин показал премьеру Временную экспозицию Москвы, которая демонстрирует ключевые проекты и достижения города, а также продвижение заявки в качестве кандидата на право проведения "Экспо-2030". Концепция экспозиции - полет над Москвой.