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Пандемия COVID-19

Назальную вакцину от COVID-19 планируют поставить в Татарстан в ближайшие три месяца

Министр здравоохранения республики Марат Садыков отметил, что в стране имеется 600 тыс. доз вакцины, из них 80% - это "Спутник V"

КАЗАНЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Назальная вакцина от новой коронавирусной инфекции поступит в Татарстан в ближайшие три месяца, сообщил журналистам министр здравоохранения республики Марат Садыков.

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"Я думаю, месяца через 3-4 она [назальная вакцина] должна появиться", - сказал Садыков.

Как сказал министр, в Татарстане имеется 600 тыс. доз вакцины от коронавируса, из них 80% - это "Спутник V".

27 ноября Центр им. Н.Ф. Гамалеи приступил к клиническим исследованиям вакцины против нового коронавируса в виде спрея для носа.

Ранее в октябре Минздрав России выдал Центру имени Н. Ф. Гамалеи разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея. По словам Гинцбурга, данная вакцина не отменит необходимость обычной прививки, а станет дополнением к ней, обеспечивая еще один барьер на пути инфекции.

Теги
РоссияТатарстанПандемия COVID-19
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