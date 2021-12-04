Назальную вакцину от COVID-19 планируют поставить в Татарстан в ближайшие три месяца

КАЗАНЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Назальная вакцина от новой коронавирусной инфекции поступит в Татарстан в ближайшие три месяца, сообщил журналистам министр здравоохранения республики Марат Садыков.

"Я думаю, месяца через 3-4 она [назальная вакцина] должна появиться", - сказал Садыков.

Как сказал министр, в Татарстане имеется 600 тыс. доз вакцины от коронавируса, из них 80% - это "Спутник V".

27 ноября Центр им. Н.Ф. Гамалеи приступил к клиническим исследованиям вакцины против нового коронавируса в виде спрея для носа.

Ранее в октябре Минздрав России выдал Центру имени Н. Ф. Гамалеи разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея. По словам Гинцбурга, данная вакцина не отменит необходимость обычной прививки, а станет дополнением к ней, обеспечивая еще один барьер на пути инфекции.