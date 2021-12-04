Глава Карелии: концепция возрождения Беломорканала должна учесть интересы Европы и Азии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Проект реконструкции Беломорско-Балтийского канала (ББК) должен учесть интересы стран Европы и Азии. Стоимость разработки концепции составляет более 50 млн рублей, а сами работы условно оцениваются в сумму 100 млрд рублей, сообщил ТАСС на полях международного форума "Арктика: настоящее и будущее" глава Карелии Артур Парфенчиков.

"[Проект реконструкции ББК] надо увязывать не на 2-3 предприятия, это нужно в макроэкономическом евроазиатском формате увязывать все перспективы грузопотоков и высчитывать преимущества пути через Беломорско-Балтийский канал с учетом необходимости затрат на его реконструкцию. В этом задача первичная в концепции - ее разработать", - сказал собеседник агентства.

Беломорканал расположен на территории Карелии, но находится в федеральном управлении. По словам главы региона, водный объект сейчас практически не используется, хотя в советский период через него проходили более 150 судов в сутки. Работы по созданию концепции его реконструкции предусмотрены рядом документов, в том числе стратегией развития Арктической зоны РФ, а также индивидуальным планом социально-экономического развития Карелии.

"Нужно 25 млн рублей на разработку концепции. <…> Фактически он (канал - прим. ТАСС) является инфраструктурой, которая примыкает [к Севморпути], которая может импульсировать развитие, использование, востребованность Севморпути, диверсификацию видов грузов и т.д.", - сказал Парфенчиков.

Он также добавил, что эксперты оценивают условную стоимость проекта по возрождению ББК на уровне 100 млрд рублей. Сейчас по этому маршруту могут проходить суда водоизмещением не более 3 тыс. тонн. По мнению главы региона, реконструкция должна повысить эту планку как минимум до 5 тыс. тонн. "Может быть, мы найдем какую-то экономику, которая будет пока работать и на 3 тысячах тонн водоизмещения. Вполне возможно найти соответствующие перевозки с переваливанием грузов в Архангельске, в Кеми или в самом Беломорске. Но скорее всего, важнее увязывание интересов двух частей света - Европы и Азии. Как компании, которые занимаются грузоперевозками, как мы им презентуем, <…> насколько это может быть выгоднее, быстрее, интереснее", - подытожил руководитель региона, добавив, что интерес к использованию ББК уже проявляли представители Южной Кореи во время своего визита в Карелию.

Беломорско-Балтийский канал введен в строй в 1933 году. Это крупнейшее межбассейновое соединение на северо-западе России протяженностью 227 км между Белым морем и Онежским озером в бассейне Балтики. Беломорканал сократил путь из Балтийского моря в Белое на 4 тыс. км. Сейчас его технические возможности исчерпаны, в частности размеры шлюзов не отвечают требованиям, которые предъявляют транспортные компании.

О форуме

Организатором форума "Арктика: настоящее и будущее" выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.