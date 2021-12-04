Законопроект о фудшеринге планируют внести в Госдуму в ближайшее время

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Евгений Нифантьев в субботу сообщил, что законопроект о фудшеринге, который позволит бизнесу передавать большее количество еды и промтоваров в благотворительные фонды вместо утилизации, может быть внесен в Госдуму в ближайшее время.

"Я думаю, что в ближайшем времени будет [внесен] законопроект о фудшеринге", - сказал он, выступая на форуме гражданского участия "Мы вместе".

"Это действительно важно, это может решить много социально важных и значимых проблем в нашей стране", - добавил депутат.

Ранее пресс-служба партии "Единая Россия" сообщила о том, что депутаты ее фракции совместно с представителями общественных организаций и деловых объединений разработали законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ для увеличения количества товаров, которые бизнес сможет передавать в благотворительные фонды вместо утилизации. Как пояснил тогда председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, "когда у ретейла остаются продукты питания, предметы первой необходимости, товары, срок годности которых еще не истек, он выбирает между тем, чтобы утилизировать их или передать в благотворительный фонд". При этом сейчас бизнесу выгоднее утилизировать товары, это позволяет компенсировать НДС.