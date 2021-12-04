Dr. Reddy's привлекла для производства "Спутника Лайт" несколько партнеров

ХАЙДАРАБАД /ИНДИЯ/, 4 декабря. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Дистрибьютор российских вакцин семейства "Спутник" в Индии - фармацевтический гигант Dr. Reddy's Laboratories - уже предоставил властям материалы по однокомпонентной вакцине "Спутник Лайт" и привлек для ее производства нескольких партнеров. Об этом сообщил в субботу ТАСС один из руководителей Dr. Reddy's, глава департамента по активным фармацевтическим ингредиентам и сервису Дипак Сапра.

"Мы находимся в процессе предоставления властям материалов по "Спутнику Лайт", они подаются на рассмотрение профильного комитета экспертов при Генеральном контролере лекарств Индии. У нас уже есть несколько партнеров в Индии для производства однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". Мы считаем, что однокомпонентная "Спутник Лайт" будет актуальна и значима в программе вакцинации и у нас в Индии, и в других странах мира - как отдельная вакцина и как бустерная доза вакцины", - сказал Сапра.

Dr. Reddy's, которая действует в партнерстве с Российским фондом прямых инвестиций, курирующим проект, и находится в контакте с разработчиком препарата - Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, - рассчитывает широко представить на рынок, в том числе на экспорт, российский однокомпонентный препарат.

"Как однокомпонентная вакцина эта вакцина продемонстрировала прекрасную эффективность и будет полезна в странах, где имеется большая доля непривитого населения. Также несколько исследований, которые были проведены в том числе с участием Российского фонда прямых инвестиций, продемонстрировали, что "Спутник Лайт" как бустерная доза к вакцине "Спутник V" или к другим вакцинам показал большие преимущества гетерологичного подхода к бустерной вакцинации против COVID-19", - указал собеседник агентства.

Он добавил, что "Спутник Лайт" в качестве как самостоятельного препарата, так и бустерного в настоящее время одобрен несколькими странами по всему миру, что упрощает его использование и мониторинг "в дополнение к впечатляющей эффективности, отмеченной в исследованиях по всему миру".

Пока вакцинация в Индии проводится тремя препаратами - это вакцина Covishield, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca, которую выпускает Индийский институт сыворотки, препарат Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech, а также российская вакцина "Спутник V".