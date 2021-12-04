Airbus подписала контракт с The Helicopter Company на 26 вертолетов

ПАРИЖ, 4 декабря. /ТАСС/. Поставщик услуг в области вертолетных перевозок в Саудовской Аравии The Helicopter Company (THC) заключил контракт с французской Airbus Helicopters на поставку 26 вертолетов. Соответствующее коммюнике опубликовала в субботу пресс-служба компании Airbus.

Согласно коммюнике, речь идет о 20 экземплярах модели H145 с пятью лопастями и шести H160. Сумма сделки не уточняется. Как отмечает Airbus, это уже вторая сделка с данным партнером: ранее THC уже закупала у французов 10 вертолетов H125.

The Helicopter Company была основана в 2019 году государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии. Данный шаг был предпринят в рамках стратегии по диверсификации экономики и удовлетворению растущего спроса на туристические услуги класса люкс.

Это, впрочем, не единственная сделка в авиационной отрасли, заключенная французами в ходе ближневосточного турне президента Эмманюэля Макрона. Во время его поездки в Джидду производитель авиационных двигателей Safran через предприятие CFM International подписал контракт стоимостью $8,5 млрд с авиакомпанией Saudi Arabian на поставку авиадвигателей и обслуживание. Еще один контракт - на $4 млрд - CFM International заключила с саудовским лоукостером Flynas.