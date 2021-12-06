Власти Камчатки в 2021 году направили около 19 млн рублей на гранты фермерам

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Четыре крестьянско-фермерских хозяйства Камчатского края до конца года получат гранты на общую сумму порядка 19 млн рублей на развитие бизнеса в рамках реализации федерального проекта "Акселерация субъектов МСП", сообщил ТАСС министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Вячеслав Черныш.

"Выплата грантов КФХ уже началась, всего в этом году победителями отбора на предоставление господдержки стали четыре предприятия региона. Все они занимаются молочным скотоводством, максимальный размер гранта по данному направлению составляет 5 млн рублей. Общий объем финансирования проекта составил 19 млн рублей, из которых большинство - средства федерального бюджета", - сказал министр.

Он уточнил, что первые КФХ уже получили гранты: предприниматели направят средства на развитие инфраструктуры хозяйств, закупку техники и скота. Средства выделяются в рамках выполнения мероприятий федерального проекта "Акселерация субъектов МСП" профильного нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".