"Известия": регоператоры сообщили об увеличении расходов из-за новых правил вывоза мусора

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Ассоциация операторов отрасли обращения с отходами "Чистая страна" направила в ФАС отрицательный отзыв на проект постановления правительства об изменениях в Основы ценообразования вывоза и сортировки отходов, поскольку это может привести к увеличению их затрат, пишет в понедельник со ссылкой на копию документа газета "Известия" . В свою очередь возросшая финансовая нагрузка на регоператоров может привести к повышению стоимости их услуг для населения, считают опрошенные газетой представители отрасли.

Как отмечает издание, проект постановления кабмина подразумевает включение стоимости эксплуатации мусороперегрузочных станций в расходы на вывоз мусора. Но во многих регионах таких станций нет, а расходы на их строительство документом не учитываются. В отзыве ассоциации указано, что проект постановления также не содержит анализа тарифных последствий и обоснования экономии, которая может быть достигнута за счет использования мусороперегрузочных станций.

По словам исполнительного директора ассоциации Руслана Губайдуллина, из-за новых правил затраты региональных операторов могут вырасти, при этом эффективной мерой было бы ограничение расходов на строительство и эксплуатацию мусороперегрузочных станций, например, в размере 3% от выручки оператора.

Финансовая нагрузка на региональных операторов в свою очередь может отразиться на стоимости их услуг для населения, сообщил изданию генеральный директор компании - разработчика ПО и микроэлектроники для отрасли обращения с отходами "Большая Тройка" Артем Седов. Из-за новых расходов региональных операторов тарифы могут вырасти на 6-10%, предположил советник гендиректора ПАО "Городские инновационные технологии" Сергей Минко.

Как заявил в беседе с изданием глава Российского экологического оператора Денис Буцаев, документ предусматривает включение в расходы регионального оператора затрат на эксплуатацию мусороперегрузочных станций, если их использование приводит к снижению расходов на транспортирование ТКО. Он пояснил, что идея законопроекта заключается в сокращении расходов на транспортировку именно за счет строительства станций. Уменьшая транспортное плечо, сэкономленные средства можно будет закладывать на возведение станций, а если затраты на транспортировку не сократятся, то и расходы на строительство при формировании тарифа учитывать будет нельзя.

В Минприроды газете рекомендовали обратиться в ФАС. В антимонопольном ведомстве указали на то, что одним из основных принципов тарифного регулирования является защита интересов потребителей. При этом население защищено ограничениями в виде индексов платы граждан за коммунальные услуги, добавили в регуляторе. Газета также направила запрос в пресс-службу кабмина.