Бизнес в Москве просит не закрывать культурные центры в случае новых ограничений

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Московское региональное отделение "Деловой России" предложило столичным властям разрешить работать культурным центрам по QR-кодам в случае введения новых коронавирусных ограничений, подобных режиму нерабочих дней. Об этом говорится в письмах руководителя исполнительного комитета бизнес-объединения Евгения Базылева вице-мэру Москвы Наталье Сергуниной и главе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексею Фурсину.

Как отметили в отделении "Деловой России", указ мэра города Сергея Собянина устанавливал нерабочие дни в столице с 28 октября по 27 ноября. Он допускал проход в театры и музеи, но по QR-коду и с соблюдением масочного режима. При этом посещаемость таких учреждений ограничили 50% от максимальной. С 8 ноября разрешенная посещаемость увеличилась до 70%, требования по наличию у посетителей QR-кода и маски сохранились.

"Просим вас в случае ухудшения эпидемической ситуации и необходимости введения аналогичных ограничений разрешить работать культурным центрам в том же режиме, что и театральным площадкам Москвы. Это позволит уменьшить социальную напряженность среди жителей, неизбежно нарастающую в условиях ограничений социальных контактов. При этом все требуемые противоэпидемические меры культурными центрами могут и будут соблюдены, как этого требует законодательство, в том же объеме, что и театральными площадками", - говорится в письме, которое имеется в распоряжении ТАСС.

В бизнес-объединении отметили, что действие указа о нерабочих днях в столице не распространялось на дома культуры и культурные центры. Культурно-досуговые учреждения стоит рассматривать не только как площадку, где базируются кружки, проводятся лекции и мастер-классы, но и как площадку, где существует театральное направление, организуются спектакли, проводятся театральные постановки, "которые должны функционировать наряду с театрами во время локдауна".