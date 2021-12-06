Нижегородские власти направили 140 млн рублей по нацпроекту на развитие фермерства

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Нижегородской области в 2021 году поддержали 28 фермеров и девять сельхозкооперативов, в том числе через грантовый конкурс "Агростартап", проводимый по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Николая Денисова.

"Почти 140 млн рублей субсидий получили нижегородские фермеры и сельхозкооперативы в 2021 году в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов", - сказано в сообщении.

Так, по итогам грантового конкурса "Агростартап" средства на развитие получили 24 фермера, кроме того, субсидии на улучшение материально-технической базы получили пять сельхозкооперативов. Всего победители конкурса получили 114,5 млн рублей. Позднее региону в рамках нацпроекта на развитие фермерства из федерального бюджета дополнительно выделили 23,6 млн рублей, еще 1 млн рублей в качестве софинансирования предоставил областной бюджет.

"Средства распределены по двум направлениям: 19,7 млн рублей направлены четырем фермерам в виде грантов "Агростартап", 4,9 млн рублей - четырем сельхозкооперативам на развитие материально-технической базы", - приводит пресс-служба слова Денисова.

Министр пояснил, что средства направлены фермерским хозяйствам на реализацию проектов, связанных с разведением крупного рогатого скота специализированных мясных пород. Средний размер гранта составил около 5 млн рублей.

Цель нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - поддержка бизнеса на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. По проекту также устраняются административные барьеры, популяризируется образ предпринимателя.