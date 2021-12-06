Рекомендации против теневой занятости в регионах могут утвердить в январе

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Рабочая группа по восстановлению рынка труда в России утвердила план мероприятий по сокращению теневой занятости в РФ на 2022-2024 годы. Рекомендации для регионов планируется утвердить в январе, сообщили в понедельник журналистам в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой.

"В ходе заседания рабочей группы был утвержден разработанный Минтрудом по поручению президента план мероприятий по сокращению теневой занятости на 2022-2024 годы. В соответствии с принятыми решениями, целевые показатели и методические рекомендации для регионов планируется утвердить уже в январе 2022 года. Разработка и утверждение региональных планов борьбы с теневой занятостью запланированы на начало следующего года", - рассказали в секретариате.

В сообщении отмечается, что начиная с февраля участники межведомственной рабочей группы начнут рассматривать региональные планы работ по аналогии с планами по снижению безработицы в 2021 году. "Проект закона по определению понятия "теневая занятость" должен быть разработан до конца первого полугодия 2022 года. В проекте будут задействованы Генпрокуратура, МВД, Минтруд, ФНС, Роструд, регионы, полпредства в федеральных округах и социальные партнеры", - добавили в секретарите.