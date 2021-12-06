Экспорт зерна из России с начала 2021-2022 сельхозгода снизился на 25,5%

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Экспорт зерна из РФ с начала 2021-2022 сельхозгода (1 июля 2021 года - 30 июня 2022 года) снизился на 25,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого сельхозгода и составил 18,7 млн тонн. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"По оперативным данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами - членами ЕАЭС за октябрь, ноябрь и декабрь) на 2 декабря 2021 года в текущем 2021-2022 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 18,7 млн тонн, что на 25,5% ниже, чем за аналогичный период предшествующего сезона (25,1 млн тонн)", - отмечается в сообщении.

По данным Минсельхоза, объем экспорта пшеницы за сезон составил 15,7 млн тонн (на 25,1% ниже уровня аналогичного периода сезона 2020-2021 сельхозгода), ячменя - 2 млн тонн (снижение на 34,3%), кукурузы - 0,6 млн тонн (снижение на 20,3%).

Минсельхоз России оценивает экспорт зерна из России в 2021-2022 сельскохозяйственном году в 45-48 млн тонн. Прогноз поставок пшеницы на экспорт министерство пока не давало.