Red Wings подписала соглашение с Омской областью о базировании в аэропорту Омска

ОМСК, 6 декабря. /ТАСС/. Губернатор Омской области Александр Бурков, генеральный директор авиакомпании Red Wings Евгений Ключарев и генеральный директор ОАО "Омский аэропорт" Олег Селиверстов подписали в понедельник соглашение о базировании авиакомпании в аэропорту Омск - Центральный. Это позволит увеличить количество региональных маршрутов и частоту выполнения рейсов.

"Сегодня было подписано трехстороннее соглашение. <…> С этого дня авиакомпания Red Wings будет базироваться на территории аэропорта Омск - Центральный. Нам это дает возможность увеличить количество межрегиональных маршрутов. Расширяя полеты из Омска, мы повышаем конкурентоспособность нашего региона, создаем рабочие места и увеличиваем доходность аэропорта", - сказал Бурков.

По словам генерального директора Red Wings Евгения Ключарева, омский аэропорт стал третьей региональной базой авиакомпании. "Омск - самая восточная, знаковая сибирская точка. Используя уникальное географическое положение Омска, мы очень надеемся по-настоящему связать западные и южные регионы нашей страны с Дальневосточным федеральным округом", - отметил Ключарев.

Он подчеркнул, что предпочтение при наборе кадров будет отдаваться местным жителям. "Все бортпроводники точно будут из Омска. Также мы ведем переговоры с рядом летчиков из Омска, возможно организуем настоящую эскадрилью", - уточнил Ключарев, добавив, что субсидии омского правительства за счет этого опосредованно будут возвращаться в региональный бюджет в виде налогов.

По его словам, увеличение летной программы из Омска позволит предложить пассажирам более дешевые билеты. Способствует этому и субсидирование Омской областью ряда направлений. Бурков добавил, что сдерживание роста цен на билеты и повышение качества обслуживания являются одной из основных задач, которую ставило перед собой правительство региона при подписании соглашения.

Рост пассажиропотока

Генеральный директор ОАО "Омский аэропорт" Олег Селиверстов рассказал, что рассчитывает на значительное увеличение пассажиропотока после появления в Омске базового авиаперевозчика. "Мы понимаем, что поднимем отложенный спрос - это люди, которые не хотят лететь со стыковкой, но воспользуются удобными прямыми рейсами", - сказал он, добавив, что со временем Омск станет хабом, через который с пересадками будут летать пассажиры из других регионов.

Как пояснил ТАСС специалист по аналитической работе и развитию маршрутной сети коммерческой дирекции ОАО "Омский аэропорт" Алексей Лазуткин, уже в 2022 году аэропорт рассчитывает увеличить количество межрегиональных авиарейсов на 35-40%. По его словам, летать из Омска будут самолеты Sukhoi Superjet-100. "На январь планируется 2,5 воздушных судна (два самолета плюс один подменный - прим. ТАСС), к концу года, думаю, авиапарк вырастет до пяти самолетов, - отметил специалист. - Это уже больше, чем было у "Омскавиа" (до 2008 года - базовая авиакомпания омского аэропорта, выполняла на двух самолетах рейсы в Москву - прим. ТАСС)".