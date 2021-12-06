"Газпром нефть" создаст центр разработки и коммерциализации технологий для трудной нефти

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. "Газпром нефть", Сколковский институт науки и технологий и Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И Шпильмана в ХМАО - Югре договорились о создании инжинирингового центра для разработки и коммерциализации технологий разведки и добычи трудноизвлекаемых углеводородов. Реализация проекта позволит создать крупнейший в России лабораторный комплекс для изучения "трудной" нефти, сообщила компания.

Партнеры создадут это предприятие на базе Нефтегазовой лаборатории Сколтеха и Центра исследования керна в Ханты-Мансийске.

"Подразделение станет площадкой для научно-технических экспериментов, развития технологий разведки и добычи "трудных" углеводородов, а также современных методов увеличения нефтеотдачи. Кроме того, центр займется разработкой решений в области производства, транспортировки и хранения водорода, технологий улавливания и хранения СО2", - говорится в сообщении.

"Проект по созданию инжинирингового центра для развития и коммерциализации перспективных решений для изучения и разработки трудноизвлекаемых запасов не имеет аналогов в России. Вместе с партнерами мы сможем предложить рынку широкий перечень исследований, результаты которых будут востребованы как при добыче "трудной" нефти, так и при создании новых материалов, аддитивных технологий и подходов к улавливанию и утилизации углекислого газа", - отметил директор по технологическому развитию "Газпром нефти" Алексей Вашкевич, слова которого приводятся в сообщении.

"Газпром нефть", Югра и Сколтех много лет системно занимаются изучением трудноизвлекаемых запасов. За это время мы приобрели уникальные компетенции, сформировали профессиональные команды, создали и внедрили новые решения для разработки бажена и других видов "трудных" углеводородов. Синергия экспертизы, опыта и ресурсов партнеров поможет в создании прорывных технологий. Эти решения помогут в преодолении стоящих перед нами вызовов, а также будут коммерциализированы и доступны другим участникам рынка - как в России, так нашим коллегам за рубежом, в том числе на Ближнем Востоке", - добавил генеральный директор "Газпромнефть - Технологических партнерств" Кирилл Стрижнев.