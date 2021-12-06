ВТБ ограничит возможность выдачи кредитов онлайн для борьбы с мошенниками

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Банк ВТБ работает над масштабным проектом по защите от мошенников, предусматривающем в том числе возможность для клиента самостоятельно ограничить получение кредита онлайн. Новая функция появится в середине 2022 года, говорится в сообщении кредитной организации.

"ВТБ разрабатывает масштабный проект по защите клиентов от мошенников, в том числе при оформлении кредитов под влиянием социальной инженерии. По экспертной оценке банка, комплекс мер дополнительно позволит сократить потенциальный объем хищений на 20%. Для более безопасного использования мобильного приложения клиенты "ВТБ онлайн" в следующем году смогут воспользоваться специальными настройками. Важнейшей из них станет технология, которая позволит избежать оформления кредитов даже под влиянием мошенников. Она будет разработана на основе скоринга профиля заемщика и системы противодействия мошенничеству, подключить ее можно будет самостоятельно", - говорится в сообщении.

Такая технология позволит существенно сократить объем займов, выдаваемых заемщикам после действий злоумышленников, считают в ВТБ. При этом, когда клиенту понадобятся кредитные средства, ему нужно будет дополнительно подтвердить этот факт банку. Помимо этого, ВТБ разработает сервис оценки уровня безопасности клиентов. Он будет рекомендовать пользователям "ВТБ онлайн" включать настройки для повышения уровня защищенности. В банке считают, что это поможет клиентам узнать об актуальных угрозах со стороны мошенников.

"Растущая активность мошенников за последние два года всерьез беспокоит банковское сообщество, ведь именно кредитные организации стоят на страже средств своих клиентов. Возможно, самым сложным последствием действий злоумышленников становится "оформленный" на клиента кредит, средства которого сразу же уходят преступникам. Это проблема и для заемщика, которому зачастую нечем возвращать долг, и для банка, который не может себе позволить роста просроченной задолженности. Мы убеждены, что решением этого вопроса может стать только внедрение технологии "умного скоринга", который на ранней стадии определит, действует ли клиент самостоятельно или "под гипнозом". В следующем году мы представим разработку подобных технологий и надеемся существенно продвинуться в решении этого важного для всего рынка вопроса", - прокомментировал нововведение зампред правления банка Анатолий Печатников, слова которого приведены в сообщении ВТБ.

Реализовать комплекс новых мер по безопасному использованию мобильного приложения планируется в середине 2022 года, уточнили в кредитной организации.