ЦБ отозвал лицензию на осуществление страхования у "ВСК-милосердие"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Банк России приказом от 6 декабря 2021 года отозвал лицензию на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, у "ВСК-милосердие". Об этом в понедельник сообщается на сайте регулятора.

По данным ЦБ, компания отказалась от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.

"Отозвать лицензии от 15.05.2015 СЛ № 3978 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и от 15.05.2015 ОС № 3978 - 01 на осуществление обязательного медицинского страхования общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ВСК-милосердие", - сообщил регулятор.