Более 2 тыс. квартир построят на Ямале в 2022 году

ТАСС, 6 декабря. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) до конца 2022 года планируют построить более 2 тыс. новых квартир по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщили в пресс-службе регионального правительства в понедельник.

"В следующем году в регионе планируется построить свыше 170 тыс. кв. м жилья. Новоселье отметит более 2 000 ямальских семей. Высокий темп строительства обеспечивает решение задач национального проекта "Жилье и городская среда". <...> Основной объем квартир предназначен для расселения аварийного жилфонда", - говорится в сообщении.

В числе муниципалитетов-лидеров в 2022 году Новый Уренгой. В северной части города активно застраивается микрорайон Славянский, в следующем году начнется сдача жилья. Всего в микрорайоне будет построено более 60 тыс. квадратных метров жилья. Также в микрорайоне строится современная школа с бассейном на 1,6 тыс. мест.

В настоящее время на Ямале возводится 176 многоквартирных домов площадью более 500 тыс. квадратных метров. Большинство квартир в новостройках предназначено для жильцов аварийных домов. К концу этого года планируется расселить треть от плана в 1 млн квадратных метров аварийного жилья.

В пресс-службе отметили, что благодаря комплексной застройке в округе появляются микрорайоны со всей сопутствующей инфраструктурой: социальными учреждениями в шаговой доступности, парковыми и спортивно-игровыми зонами. Все дома получают благоустройство прилегающей территории: озеленение, создание проездов, тротуаров, парковочных мест.

Для исполнения поручений президента РФ Владимира Путина по нацпроекту "Жилье и городская среда" темпы жилищного строительства в округе к 2030 году планируется увеличить до 332 тыс. квадратных метров в год.