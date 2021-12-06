Группа "Газ" начала продажи автомобилей в Австралии

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Группа "Газ" начала продажи в Австралии полноприводного грузовика "Садко Next", сообщила пресс-служба производителя.

"Группа "Газ" начала продажи в Австралии автомобиля "Садко Next". Это первая модель компании на австралийском рынке. Продажи полноприводного грузовика, предназначенного для работы и путешествий в условиях сложного и даже экстремального бездорожья, начались с модификации с однорядной кабиной, в дальнейшем планируется поставка "Садко Next" с двухрядной кабиной", - говорится в сообщении.

На рынок Австралии, страны с левосторонним движением, машины идут в версии с правым расположением руля. Продажи и сервисное обслуживание организованы в сотрудничестве с австралийской компанией Australian adventure vehicles 4x4 (AAV 4x4), специализирующейся на доработке и реализации внедорожников.

Грузоподъемность автомобиля - до 3 тонн (по шасси). Максимальная мощность двигателя - 149 л. с., максимальный крутящий момент - 490 Нм.

"Наш мега-проходимый грузовик будет интересен как частным владельцам, так и различным компаниям, муниципальным организациям, спасательным службам. "Садко Next" применяют в разных странах для спасения людей при наводнениях и оползнях, в джунглях и высокогорье. Машина справляется с перевозкой грузов и пассажиров в тяжелейших условиях", - отметил директор по экспорту группы "Газ" Леонид Долгов, слова которого приводятся в сообщении.

О компании

Группа "ГАЗ" является ведущим производителем и поставщиком автобусов в России. Компания выпускает полную линейку автобусов малого, среднего, большого и особо большого классов. Модельный ряд включает городские, пригородные, междугородные автобусы. Компания также является крупнейшим в России поставщиком школьных автобусов.