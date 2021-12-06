Цена на сжиженные газы на бирже выросла за день почти на 7%

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Биржевая цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ) по территориальному европейскому индексу по итогам торгов в понедельник выросла на 6,6% и составила 29,89 тыс. рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

В предыдущий торговый день, 3 декабря, стоимость СУГ также резко увеличилась - на 8,3%, до 28,5 тыс. рублей за тонну.

Цена зимнего дизеля выросла за день на 0,9%, до 61,17 тыс. рублей за тонну, межсезонного дизеля - на 0,3%, до 50,77 тыс. рублей за тонну. Летний дизель подорожал на 0,5%, до 49,92 тыс. рублей за тонну.

Стоимость бензина Аи-92 увеличилась на 0,5% и составила 49,03 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 0,9%, до 50,01 тыс. рублей за тонну. Топочный мазут вырос в цене на 1,7%, до 23,54 тыс. рублей за тонну, а топливо для реактивный двигателей (авиакеросин) подешевело на 0,4%, до 58,29 тыс. рублей за тонну, после того, как 3 декабря его биржевой индекс вновь обновил максимум.