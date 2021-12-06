Курорты "Архыз" и "Эльбрус" приняли 6,5 тыс. туристов на открытии горнолыжного сезона

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. /ТАСС/. Горнолыжные курорты "Архыз" и "Эльбрус", где 4 декабря открылся зимний сезон, приняли 6,5 тыс. туристов в минувшие выходные, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе АО "Кавказ.РФ".

"На канатных дорогах Архыза в первый день поднялись более 2 тыс. человек, а на Эльбрусе - больше 1,5 тыс. За выходные курорт в Карачаево-Черкесии посетили почти 4 тыс. человек, а самую высокую гору Европы - свыше 2,5 тыс.", - говорится в сообщении. В компании подчеркнули, что на курорты Северного Кавказа в минувшие выходные приехали как жители Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик, так и гости из Ставрополья, Краснодарского края и центральной России.

Курорт "Архыз" в первые дни сезона предложил гостям больше 8 км трасс на двух склонах. В новом сезоне будет открыта новая кресельная канатная дорога "Зеленая планета" и зеленая трасса к ней. Вместе с сервис-центром, бесплатной парковкой, прокатом, школой и новым рестораном "Вкус гор" с детской комнатой они создадут на Лунной поляне полноценную зону катания, на которой комфортно себя чувствуют и опытные, и начинающие. Откроется и канатная дорога "Аполлон", ведущая на высоту 2 840 м, в прошлом сезоне она работала в тестовом режиме.

Всего в сезоне 2021/2022 на курорте "Архыз" гостям будут доступны 27 км трасс разного уровня сложности, восемь канатных дорог, две компании проката оборудования, школа для детей от 3 до 13 лет и взрослых любого уровня катания, индивидуальные инструкторы, рестораны, гостиницы, спа и развлекательный центр.

Что касается курорта в Кабардино-Балкарии, "Эльбрус" 4 декабря открыл катание от верхней станции канатной дороги "Гарабаши" до станции "Кругозор". Это самая высокогорная в стране зона катания, трассы идут с отметки 3 847 м до 3 тыс. м. В течение сезона на курорте "Эльбрус" будут работать 17 км трасс всех уровней сложности и три очереди современной гондольной канатной дороги. Будет открыта в рабочем режиме новая трасса, ведущая с "Гарабаши" к станции "Мир", в прошлом сезоне она работала в режиме тестовой эксплуатации.

Уже открылся детский учебный склон Saby Park, работают прокаты оборудования и специализированные магазины, скоро все станции будут покрыты сетью Wi-Fi. В прошлом году благодаря холодной погоде сезон на курортах удалось начать раньше: "Эльбрус" открылся 7 ноября, "Архыз" - 28 ноября. На обоих курортах установлен одинаковый тариф "Промо": 1,5 тыс. рублей взрослый и 950 рублей детский за день катания.