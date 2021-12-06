Белый дом представил стратегию борьбы с коррупцией

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Вашингтонская администрация в понедельник представила первую в истории США стратегию противодействия коррупции, в том числе на транснациональном уровне.

"В стратегии излагается общегосударственный подход к активизации борьбы с коррупцией. Особое внимание в ней уделяется лучшему пониманию и реагированию на транснациональный аспект угрозы, в том числе посредством принятия дополнительных мер по уменьшению способности коррумпированных действующих лиц использовать американские и международные финансовые системы для сокрытия активов и отмывания средств, полученных в результате коррупционной деятельности", - говорится в пресс-релизе, распространенном пресс-службой Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома в связи с публикацией стратегии.

Новая стратегия строится на пяти основополагающих элементах: модернизация, координация и обеспечение ресурсами усилий правительства США по борьбе с коррупцией; пресечение незаконного финансирования; привлечение к ответственности коррумпированных лиц; сохранение и укрепление многосторонней антикоррупционной архитектуры; улучшение дипломатического взаимодействия и мобилизация ресурсов иностранной помощи для достижения целей антикоррупционной политики.

Как пояснил в воскресенье в ходе специального телефонного брифинга представитель вашингтонской администрации высокого ранга, в рамках новой стратегии власти США намерены "стремиться лучше понять и реагировать на транснациональные аспекты коррупции, <...> в том числе посредством увеличения разведывательных и дипломатических ресурсов, направленных на решение этой проблемы".

По словам чиновника, стратегия также предполагает "углубление координации" с иностранными партнерами для "укрепления их способности добиваться привлечения к ответственности" за коррупцию, а также "усиления поддержки активистов и сотрудников СМИ, занимающихся журналистскими расследованиями". "Мы [также] намерены улучшить анализ рисков, связанных с коррупцией, при оказании [Соединенными Штатами] иностранной помощи и помощи в сфере безопасности", - добавил представитель администрации.

По линии Минфина

В свою очередь американский Минфин в понедельник распространил уведомление "о сборе комментариев относительно предлагаемых норм, направленных на устранение уязвимости американского рынка недвижимости перед отмыванием денег и другой незаконной деятельностью". "Слишком долго американский рынок недвижимости подвергался манипуляциям и использовался в качестве прибежища для отмытых доходов от незаконной деятельности, включая коррупцию. <...> Повышение прозрачности в секторе недвижимости поможет ограничить возможность коррумпированных чиновников и преступников отмывать доходы от своей незаконной деятельности. Это также укрепит национальную безопасность США и поможет защитить целостность финансовой системы", - сказал во время упомянутого брифинга другой представитель администрации.

"В дополнение к уведомлению <...> в течение недели вы увидите подход всего Минфина к противодействию коррупции внутри страны и за рубежом, а также предложения по повышению прозрачности нашей налоговой системы и обеспечению финансовой справедливости", - добавил чиновник. По его словам, Минфин США также объявит о санкциях в отношении ряда "лиц, участвующих в злонамеренной деятельности, подрывающей демократию и демократические институты в мире, в том числе посредством коррупции, репрессий, организованной преступности и серьезных нарушений прав человека".